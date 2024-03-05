Россиян ждет резкое подорожание вина

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Наступившая весна несет россиянам не только тепло, зелень и чувство глубокого удовлетворения сегодняшним днем. Эксперты предупреждают, что как минимум на четверть вырастут цены на виноградные вина и шампанское. И это подорожание будет, по словам экспертов, столь же обязательным и неудержимым, как и сама весна. Подробности — в материале V1.RU.

Цена вырастет на 25%

О масштабном подорожании, что коснется алкогольной продукции, предупреждает совладелец винотеки Wine Hunter Александр Ерофицкий. По его словам, причина этому проста — с 1 мая втрое увеличивается акциз, пишет 63.ру.

— Акцизные ставки на вино и шампанское троекратно вырастут с мая 2024 года. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. В июле 2023-го были приняты поправки, которые увеличивали с января 2024 года ставку акциза на вино на 2024 год до 36 рублей, — рассказал Александр Ерофицкий. — Новый документ поднимает налог до 108 рублей за литр уже с 1 мая 2024 года. Следующие индексации ставки до 112 и 116 рублей запланированы на начало 2025-го и 2026 года соответственно. С 45 до 141 рубля за литр с мая 2024-го увеличатся акцизы на винные напитки и шампанское, включая отечественное. С января 2025 года акцизную ставку проиндексируют до 147 рублей, а в 2026-м — до 153 рублей.

С точки зрения предпринимателя, такие изменения серьезно бьют по доходам виноделов и продавцов, а значит и по ценам.

— Нововведения ведут к тому, что цены на вино и шампанское сравняются с минимальными ценами на крепкие напитки, и, возможно, произойдет сдвиг спроса от недорогих вин в сторону пива, крепких напитков и коктейлей, — объясняет совладелец винотеки Wine Hunter Александр Ерофицкий. — Если не брать во внимание курсовую разницу, то непосредственно повышение акциза пока не повлияло на ценообразование, но впоследствии это, безусловно, произойдет. Цена на вино предполагаемо вырастет примерно на 25%.

«Россия уже отсекла потребителя дешевого продукта»

Вино — продукт, требующий значительных финансовых затрат и физических усилий при его производстве. Но скажется ли положительным образом повышение акциза на деятельности и прибыли виноделов? Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз объяснил, как такая мера от властей скажется на производителях.

— Государство хочет поддержать российских виноделов, но не знает, как это сделать. Уже на протяжении семи лет на рынке объем продаж импортных вин равняется объему российских. Продается примерно по 300 миллионов литров и тех, и тех, и никак не удается сдвинуть это число в пользу российского вина, — объясняет Вадим Дробиз. — С 1 августа прошлого года власти повысили пошлины на импортные вина почти в два раза. Но вина из Франции, Италии и Испании, которые стоили 350 рублей, стоят так до сих пор, хотя должны были подорожать до 600 рублей. Какая-то часть дорогих вин поднялась в цене, но более дешевые так и остались по старой цене, ведь слишком большой объем продукции был завезен ранее. Это первая мера поддержки, которая до сих пор не сработала.

Вторая мера поддержки отечественного производителя от государства — повышение ставки акциза на вино.

— Акциз возвращается производителю, если у него есть свои виноградники. На сегодня акциз составляет примерно 29 рублей с бутылки. Но власти решили помочь, чтобы винодел получал больше, не думая о реакции потребителя, — рассуждает Вадим Дробиз. — Еще до того как сделать вино, производитель заранее платит государству акциз, производит, отправляет продукт в магазины, те его продают. Но винодел должен сначала где-то взять эти деньги, чтобы заплатить налог, а откуда у него лишние средства? Всё в обороте, а значит надо брать кредит. А вдруг потом деньги производителю не вернут? Поэтому производители точно поднимут цены, и самая дешевая бутылка вина будет стоить 260–280 рублей. Почти как бутылка водки, а это уже нонсенс.

Эксперт отметил, что в европейских странах вино пользуется меньшим спросом, несмотря на чрезвычайно низкую стоимость.

— Производство российского вина, скорее всего, не упадет, Россия уже отсекла потребителя дешевого продукта. Но даже 200 рублей это дорого для значительной части населения, — рассуждает Вадим Дробиз, — Если в декабре минимальная зарплата была 16 500 рублей, и мы делим ее на 200 рублей, получается всего 82 бутылки вина. Но нормальная женщина вряд ли выпивает в месяц больше четырех бутылок. Больше — это уже алкоголизм. А почему в Европе никто его не пьет? Потому что там вино почти бесплатное даже для бомжей. Европа завалена вином по 1,5 евро за бутылку при пособиях по безработице в 700 евро. Вино там в 5–6 раз дешевле, чем в России.

«Импортные вина не потеряют объем продаж в России»

Тем временем россияне уже обеспокоены нехваткой импортного алкоголя в магазинах, супермаркетах и алкомаркетах. Говорят, с наступлением нового года стало крайне сложно найти полюбившиеся марки. Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что произойдет с импортным вином на российском рынке.

— Импорт стал сокращаться после поднятия пошлины на вина летом прошлого года, с августа до декабря импорт сократился на 30 процентов, — объяснил директор ЦИФРРА. — Но по итогам года он всё равно вырос. Ранее завезли столько, что по итогам года мы всё равно импортировали вина больше, чем в 2022 году. И его, по старым ценам, хватит до конца этого года. У сетей запасов очень много, всё будет зависеть от их политики. Поэтому сейчас сказать, как будут обстоять дела, пока трудно. Как этот клубок «гремучих змей» друг друга передушит, так мы и увидим какой-то результат.

По словам эксперта, вероятность того, что импортная продукция продолжит занимать свое прежнее место на полках магазинов, велика.

— Можно дать разные прогнозы, но я думаю, что импортные вина не потеряют объем продаж в России. А производство российских вин может упасть на 10 процентов, и соотношение российских и импортных вин останется прежним — 50 на 50, — поделился Вадим Дробиз. — Власти тоже ждут, что за счет роста пошлин и подорожания импортных вин наши женщины ринутся за российскими за 400–500 рублей. Сентябрь — октябрь этого года покажут, как все принятые меры отыграют свое. И тогда всё будет понятно.