Россиян ожидает рост цен на рис

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Российские производители рисовой крупы уведомили торговые сети, что повысят оптовые цены на 10-30 процентов из-за проблем с урожаем, сообщил «Коммерсанту» источник среди поставщиков. Однако ретейл пока не спешит менять ценники в магазинах, так как резкое подорожание чревато риском снижения продаж как самого риса, так и других продуктов.

Урожай оказался хуже ожиданий, так как прошлой весной в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле. Он обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивается основной объем риса в стране. Валовый сбор риса снизился, а качество сырья снизилось — то есть большой процент риса выбраковывают, что ведет к росту цен, объяснил собеседник «Ъ».

Получение уведомлений о повышении цен на рис в диапазоне 8-30 процентов подтвердили и четыре источника газеты в рознице. «Лента» заявила, что «не готова транслировать повышение цен на потребителя» и ожидает стабилизации ситуации на рынке, поэтому пока цены не поднимает. О том, что решения о пересмотре цен пока не приняты, заявил и источник «Ъ» в другой сети.

Фото: pxhere.com