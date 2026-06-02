Россия запретила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор с 2 июня вводит временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда из Армении, сообщили в ведомстве. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.

Учитывая изложенное, с 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур <...> и винограда свежего <...> происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства — члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Россельхознадзора заявили, что с 2 июня Армения должна временно прекратить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию. Причиной стали неудовлетворительные итоги инспекции местных форелевых хозяйств и рыбоперерабатывающих заводов.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 30 мая были введены временные ограничения на ввоз фруктов и овощей из Армении. Причина — частые нарушения при поставках и необходимость защиты фитосанитарной безопасности России, пишет NEWS.ru.