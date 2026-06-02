Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить дело
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
Более 100 детей приняли участие в городском фестивале футбола «Спорт начинается с детей»
В Госдуме разъяснили порядок расчета долга по алиментам безработным родителям
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Россия запретила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении
Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 число в связи с празднованием Дня России.
В рамках Международного дня защиты детей врачи и медицинский персонал Самарской детской инфекционной больницы пополнили банк донорских компонентов.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Россия запретила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор с 2 июня вводит временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда из Армении, сообщили в ведомстве. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.

Учитывая изложенное, с 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур <...> и винограда свежего <...> происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства — члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Россельхознадзора заявили, что с 2 июня Армения должна временно прекратить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию. Причиной стали неудовлетворительные итоги инспекции местных форелевых хозяйств и рыбоперерабатывающих заводов.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 30 мая были введены временные ограничения на ввоз фруктов и овощей из Армении. Причина — частые нарушения при поставках и необходимость защиты фитосанитарной безопасности России, пишет NEWS.ru.

