Главные новости:
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Россия впервые поставила куриные яйца в США

5 сентября 2025 09:26
173
США в июле текущего года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

США в начале года столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать цены. И хотя цены на этот продукт снижаются уже несколько месяцев, согласно июльским данным, они все еще были на 16,4% выше уровня годом ранее.

Поэтому Штаты продолжают находить новые рынки для закупок — в июле начался импорт из России. Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года.

Россия же, которая в текущем году резко нарастила производство яиц, сталкивается с падением стоимости куриных яиц - в июле средняя цена составила 83,2 рубля за десяток, что стало минимумом с лета 2023 года. В Минсельхозе отмечали, что производителям приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости.

Интересно, что помимо России в июле США начали импорт яиц птицы еще из Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов.

Всего в июле Штаты ввезли куриных яиц на 16,5 миллиона долларов, при этом крупнейшими поставщиками были Бразилия (8,8 миллиона долларов), Мексика (3,9 миллиона) и Индия (933 тысячи долларов).

Весь список