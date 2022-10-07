Россия столкнулась с невозможностью ремонта вагонов

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В сентябре в России значительно ухудшилась ситуация с ремонтом инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось (25 тонн). Об этом со ссылкой на материалы к заседанию президиума Союза операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ), состоявшегося накануне, 6 октября, пишут «Ведомости».

По состоянию на 23 сентября ремонта требовали почти 105 тысяч кассетных подшипников. Поскольку на один вагон нужно восемь таких деталей, речь идет как минимум о 13 тысячах вагонов. Большая часть из них — полувагоны, а это 10 процентов от общего количества такого подвижного состава на сети и 5 процентов от всех инновационных.

Еще в августе проблемы фиксировались только у 7,5 тысячи вагонов, таким образом, ситуация за месяц ухудшилась почти в два раза. Объем текущих поставок ремонтных комплектов делает решение проблемы невозможной. В сентябре в сервис-центры поставлено всего три тысячи ремкомплектов и две тысячи новых кассетных подшипников, таким образом операторы сталкиваются с угрозой дальнейшего уменьшения доступного парка инновационных вагонов, пишет Лента.

Все детали поставляет «ЕПК-Бренко», бывшее совместное предприятие с Amsted Rail. К настоящему времени она осталась единственной компанией, сохранившей производство кассетных подшипников после ухода иностранного партнера. Ранее, до ввода российских войск на Украину, детали в России выпускали также американская Timken и шведская SKF.