Россия пока не планирует смягчать ограничения на экспорт дизеля

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В настоящее время Россия не планирует смягчать ограничения на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. Запрет на экспорт дизтоплива был введен 21 сентября для снижения цен на российском топливном рынке.

Отвечая на вопрос Bloomberg News о дальнейших планах России по отмене запрета на экспорт господин Новак сказал: «Решений пока нет». В то же время вице-премьер отметил, что в случае возникновения проблем из-за действующих ограничений, они будут рассмотрены Минэнерго.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры, пишет Коммерсантъ.

6 октября правительство утвердило комплекс системных мер, которые должны обеспечить баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов. Запрет на экспорт дизельного топлива был частично снят. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Кроме того, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер, пониженный с сентября с 1 до 0,5.