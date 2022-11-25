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Россия обсуждает обмен замороженных за рубежом активов российских инвесторов на находящиеся в стране средства иностранных. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, такой обмен «теоретически возможен» при принятии «целого ряда» законодательных решений, позволяющих «те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом».

Силуанов назвал это «непростой ситуацией», указывая на наличие подобных инициатив, которые «находятся в начальной стадии рассмотрения».