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Россия на фоне введенных Западом санкций сохранила практически весь парк самолетов, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

На данный момент 1218 из 1288 воздушных судов зарегистрировано в реестре России, назвал он число самолетов. «Мы сохранили практически весь парк воздушных судов», — подчеркнул Чалик.

Ранее российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой узаконить процедуру так называемой каннибализации самолетов — снятия исправных запчастей с одних машин для перестановки их на другие. Сегодня перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет.