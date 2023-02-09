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Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа

9 февраля 2023 12:26
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Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту, следует из документа, подготовленного Минэнерго для ратификации.

"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, подписанное в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года, – сообщается в документе.

Соглашение регулирует вопросы строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода: подводного перехода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск (РФ) и Хулинь (КНР), пишет Смотрим.

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