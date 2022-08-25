Россия и Белоруссия перевели основные платежи между собой в российские рубли. Об этом 25 августа сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, пишут "Известия".
«Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», — приводит его слова БелТА.
Головченко сообщил об этом на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
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