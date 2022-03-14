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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в понедельник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на импорт белорусской продукции, передает ТАСС.

"С сегодняшнего дня Беларуси предоставлен режим супермаксимального благоприятствования [на поставку белорусской продукции]. Даже какие-то остающиеся вопросы, административные ограничения на поставку белорусской продукции будут ликвидированы", - сказал Головченко, заявление которого распространила пресс-служба белорусского правительства.

По его словам, Россия также предоставит финансирование белорусским производителям в рамках своих программ импортозамещения.

"Основные вещи, которые важны, будут разложены до болта. Мы определим, кто будет делать, в какие сроки и за какие средства. Важно сказать о том, что у российских коллег есть понимание, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Российской Федерацией в рамках импортозамещения", - сказал премьер.

По словам Головченко, "блок вопросов касался наших изменений, наших отношений в производственной сфере, сфере кооперации в связи с введением санкций". "Я уверен, что те, кто ушел с рынка, особенно с российского рынка, об этом пожалеет. Мы приняли решение о том, что будем максимально импортозамещаться", - отметил он. "Конечно, главная отрасль - это машиностроение, там, где больше заявляют об уходе иностранных компаний. Это автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, микроэлектроника", - пояснил глава правительства. Он сообщил о договоренности сформировать "полтора десятка подгрупп по всем практически направлениям народного хозяйства или экономики". "Отрабатываются взаимные планы поставок, т. е. это не возврат к плановой экономике, но это в этих турбулентных условиях является объективной необходимостью. Мы должны обеспечить как минимум гарантированные поставки оборудования", - уточнил Головченко.

По его словам, он получил от премьера РФ заверения в том, что "для Республики Беларусь с сегодняшнего дня предоставлен не просто режим максимального благоприятствования, а супермаксимального благоприятствования". "Даже какие-то остававшиеся административные ограничения на поставку белорусской продукции будут ликвидированы", - заверил Головченко. "Это требование времени, это союзнический подход", - отметил премьер Белоруссии.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС