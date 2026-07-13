Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Импорт одежды из США в Россию за период с января по май 2026 года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 12 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.



Согласно статистике, за отчетный период Россия приобрела у американских поставщиков одежду на общую сумму $22,1 млн. Данный показатель в 2,4 раза превышает объемы закупок за аналогичные месяцы 2025 года.



Наиболее существенный рост зафиксирован в сегменте женской повседневной одежды — объем ее ввоза увеличился втрое. Аналогичная динамика в три раза отмечена в поставках различных аксессуаров и деталей одежды. Кроме того, экспорт американских маек и фуфаек в Россию вырос в 2,1 раза.



При этом в некоторых категориях товаров наблюдается спад. Поставки свитеров, кардиганов и жилетов из США сократились на 8%.