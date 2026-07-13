Минпросвещения подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр

Министерство просвещения РФ в случае допуска детей к компьютерным играм 12 июля порекомендовало выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», — приводит текст документа ТАСС.



Ведомство направило в российские регионы письмо, содержащее актуализированные методические рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.