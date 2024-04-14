Российские виноделы на фоне нового акциза повысят цены на вино

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«Абрау-Дюрсо» уведомила дистрибуторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35%. О похожих планах сообщили еще девять российских виноделов. Вино дорожает на фоне трехкратного роста акцизов с мая этого года

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию. Копия соответствующего письма есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника — в крупной торговой сети и в компании, занимающейся дистрибуцией алкоголя. Согласно документу, «Абрау-Дюрсо» собирается повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

Сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%, следует из письма. Наименьший рост цен ожидает «Русское шампанское» — на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусную настойку «7 овощей» — на 8% каждое. Повышение также коснется джина «7 трав» и сидра «Абрау-Дюрсо» — на 15% и коньяка «Абрау 1870» — на 10%.

Компания уведомила и о предстоящем подорожании ряда позиций безалкогольного портфеля — «Абрау Индиан Тоник» (+13%), детского шампанского «Джуниор» (+10%) и безалкогольных игристых «Абрау Лайт» (+5%). Рост цен в письме компания объясняет изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.