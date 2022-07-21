Российские риелторы захотели увеличить сумму возврата налога с покупки жилья.

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С соответствующей инициативой они обратились в правительство России и Минфин, передает газета «Известия».

Как рассказал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов лимит предлагается поднять до 6 миллионов рублей. Для остальных регионов сумму хотят увеличить до 4 миллионов рублей. Соответственно, выплаты также увеличатся до 780 и 520 тысяч рублей.

Отмечается, что на данный момент россиянам возвращают 13 процентов с 2 миллионов, то есть 260 тысяч рублей. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году. Однако с тех пор цены на жилье значительно выросли.