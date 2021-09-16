Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона

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Впервые в новейшей истории региона команда Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области получила награду в номинации «За высокое качество управления региональными финансами». Награда была вручена на Московском финансовом форуме-2021.

По оценке экспертов, бюджетная политика региона вернула баланс и показывает высокие результаты в управлении государственными и муниципальными финансами. Так, за четыре года кредитные рейтинги Самарской области международными рейтинговыми агентствами «S&P Global Ratings» и «Moody’s Investors Service» повышались несколько раз и сейчас находятся на уровнях «ВВ+» и «Ba1». В настоящее время по уровню международного кредитного рейтинга наша область занимает лидирующие позиции, уступая лишь столичным регионам и ЯНАО.

«Такого успеха удалось добиться благодаря снижению более чем в 1,5 раза долговой нагрузки бюджета. С первых дней работы на посту Главы Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед министерством управления финансами задачу - сократить объем рыночного долга региона и расходы на его обслуживание. За четыре года объем долговых обязательств сокращен на 21,6 млрд. рублей, расходы на его обслуживание - более чем на 3,7 млрд. рублей», - говорит министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.

Сэкономленные средства стали дополнительным источником финансирования приоритетных социально значимых расходов. Среди которых не только механизмы точечной поддержки отдельных категорий граждан (единовременные выплаты семьям школьников, пенсионерам, военнослужащим), заявленные Президентом страны, но и собственные меры поддержки. Так, решением Губернатора были сохранены ежемесячные денежные выплаты работающим пенсионерам, возвращены единые денежные выплаты ветеранам труда, во время пандемии семьи с детьми получали выплаты. Несмотря на экономическую обстановку, осуществляется ежегодная индексация социальных выплат различным льготным категориям граждан. По сравнению с 2017 годом, только объем выплат семьям с детьми увеличился в 3,5 раза.

Одной из новых мер поддержки семей стал - «Подарок новорожденному». В 2020 году подарок стоимостью 10 тыс. рублей при выписке из роддома получили 9 750 семей, в которых родился первый ребенок.

Даже в период пандемии, когда существенные средства направлялись на оказание медицинской, лекарственной помощи больным, поддержку медицинских кадров, пострадавших отраслей экономики, профилактические мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции, регион не только сохранил на уровне 2019 года, но и увеличил в 1,5 раза объем средств на обеспечение жильем детей-сирот. Таким образом, в 2020 году на эти цели было выделено 624 млн. рублей.

В 2020 и 2021 годах полностью решен вопрос обеспечения жильем 300 тружеников тыла. Более чем в 2 раза увеличена поддержка молодым семьям на приобретение жилья.

Благодаря активному и результативному взаимодействию Правительства Самарской области с федеральным центром значительно увеличился объем безвозмездных поступлений в областной бюджет, который в 2021 году составит более 67 миллиардов рублей, что почти в 3 раза больше аналогичного показателя 2019 года.

«Политика последних трёх лет, которую проводит Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, направлена на реализацию курса всестороннего системного развития региона, - говорит председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. - Самарская область сильно вырвалась вперёд по всем показателям. Это видно во всех сферах жизни: строятся детские сады, школы, поликлиники, другие объекты инфраструктуры, благоустраиваются дворы и улицы, возводится доступное жильё, строятся и ремонтируются дороги. Увеличивается инвестиционная привлекательность. С 2017 года в экономику Самарской области было привлечено почти 1,1 трлн рублей инвестиций».

Сбалансированная и грамотная бюджетная политика, существенное снижение госдолга, значительно увеличение объемов безвозмездных поступлений в областной бюджет позволили региону завершить реализацию начатых и приступить к новым масштабным инфраструктурным проектам. Впервые за всю историю губернии ведется строительству сразу трех мостовых переходов через главные реки области – Волга, Самара, Сок. Всего за последние три года в регионе отремонтировано 16 мостов и 1200 км дорог, построено 5 поликлиник, 55 ФАПов, 9 школ и 50 детских садов, 88 спортивных площадок, полностью обновлен автопарк скорой и неотложной помощи, модернизированы 14 сельских домов культуры, 12 модельных библиотек, реализовано более 1000 проектов благоустройства и многое другое.

По итогам 2021 года планируется к сдаче ещё более 60 объектов капитального строительства.