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Российские бренды одежды опередили зарубежные по темпам роста продаж в 2024 году

27 января 2025 10:31
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Российские бренды одежды опередили зарубежные по темпам роста продаж в 2024 году

Яндекс Маркет проанализировал динамику продаж одежды, обуви и аксессуаров. По итогам 2024 года оборот продавцов в этой категории на маркетплейсе вырос более чем в 2 раза год к году. Большая часть продаж в 2024 году пришлась на российские бренды — их доля составила порядка 60-70%.

При этом наиболее высокие темпы роста показали российские бренды в сегменте масс-маркета — в 2024 году их вещи покупали более чем в 5 раз чаще, чем в 2023. Это значительно опережает динамику роста спроса на зарубежные бренды — их продажи увеличились в 2 раза год к году. В топ-10 российских брендов по продажам на Яндекс Маркете в сегменте масс-маркета по итогам 2024 года вошли: Befree, Zarina, Gloria Jeans, Sela, Zolla, ТВОЕ, Baon, FINN FLARE, O'STIN, Concept club.

Также растут продажи одежды, обуви и аксессуаров от локальных дизайнеров. За 2024 год их общий оборот вырос в 3 раза год к году. В число наиболее популярных брендов вошли FEELZ, GATE31, IRNBY, SORRY, I'M NOT, FRHT, XSAI, Chernim Cherno, TOPTOP, Chaika, belle you, FABLE, HUMANIST и другие.

Яндекс Маркет продолжает расширять ассортимент в fashion-сегменте на фоне растущего спроса покупателей, привлекая новые бренды и продавцов. Чтобы покупателям было удобнее следить за ассортиментом любимого магазина, в конце 2024 года Маркет запустил витрины продавцов. Теперь любой магазин может создать на маркетплейсе свое пространство и управлять его внешним видом. Покупатели могут подписаться на такой магазин прямо из карточки товара, после этого магазин всегда будет под рукой в разделе «Избранное». Витрины уже пользуются популярностью у покупателей: за IV квартал 2024 и начало 2025 года на сервисе — более 1,5 млн подписок на магазины.

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