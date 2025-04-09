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Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч

9 апреля 2025 12:35
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Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч

С 2020 года в регионе действует специальный налоговый режим для самозанятых, и за это время зарегистрировалось более 302,5 тысяч человек. Власти создают условия для поддержки предпринимателей, включая помощь в сбыте продукции, отметил губернатор Вячеслав Федорищев. 
 
Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства, подчеркнула, что самозанятые вносят значительный вклад в экономику. Для них доступны льготные налоги (4% с физлиц, 6% с организаций), образовательные курсы, микрозаймы, ярмарки и другие меры поддержки. 
 
Примеры успешного старта: 
«Участвовала в ярмарке. Нашла вдохновение и новых клиентов!» – Ирина Глазнова, создает украшения ручной работы. 
 «Бесплатные фото помогли привлечь новых клиентов» – Виктория Коптева, мастер в сфере красоты. 
 
Самозанятые могут также арендовать коворкинг на льготных условиях. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог», банки или Госуслуги. 
 
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» через центры «Мой бизнес».

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