157

В субботу, 12 апреля, в 12:00, Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Незнайка» по произведениям Николая Носова.

Постановка главного режиссёра театра «Город» Алексея Романова.

В одном маленьком Цветочном городе живут радостные и дружные малыши - маленькие человечки, размер которых не больше огурца. На улицах царит постоянное веселье: звуки музыки, чтение стихотворений, выставки актуальных картин, открытия новых звёзд и величайшие достижения в научной сфере для блага всего города!

Самый умный и главный малыш города - это Знайка. Он часто выручает жителей Цветочного города от непростых ситуаций, которые создает весёлый, любопытный, но иногда и непоседливый персонаж - Незнайка.

Эти приключения малышей показывают, куда могут привести наивность и невежество, а также напоминают о том, что даже Незнайка может узнать свой путь, если у него будут настоящие друзья, которые помогут ему создать новые идеи.

Продолжительность: 60 минут.

Возрастная категория: 3+

Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А)



Фото: Самарский театр «Город»