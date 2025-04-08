более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году

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Эти средства направят на ремонт, строительство больниц и поликлиник, обновление материально-технической базы, закупку нового оборудования, меры поддержки медицинских работников.

Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

После успешного завершения национального проекта «Здравоохранение» развитие отрасли продолжается в рамках новых нацпроектов, в том числе — «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году также предусмотрено выделение значительных средств непосредственно из бюджета региона. Это решение принято губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Именно на проведение капитальных ремонтов стационарных учреждений, которые не входят в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Это ремонты в Самарской городской клинической больнице имени Н. И. Пирогова, больнице имени Н. А. Семашко, это Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина, а также Тольяттинская городская клиническая больница №5 и Сызранская центральная городская и районная больница», — отметил руководитель ведомства.

В медучреждения региона поставят новое оборудование.

«Сейчас идут закупочные процедуры. Будет приобретено дополнительное оборудование помимо того перечня, которое мы получаем в рамках модернизации первичного звена здравоохранение. Это в первую очередь аппараты МРТ, КТ, а также флюорографы, маммографы, рентгены, аппараты ультразвуковой диагностики», — рассказал министр.

Отдельное внимание уделяется обеспечению пациентов необходимыми льготными лекарственными препаратами. Их получают люди с заболеваниями системы кровообращения, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.

«Чтобы получить льготные лекарственные препараты, необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Пациенты с болезнями системы кровообращения или сахарным диабетом — к врачам поликлиники по месту жительства. Если это онкопациенты, то в ЦАОПы или специализированные лечебные учреждения здравоохранения. Именно на их этапе будут выписываться необходимые рецепты, которые будут являться основанием для назначения и выдачи в дальнейшем данных препаратов. Назначение лекарственных препаратов будет производиться лечащим врачом по международному непатентованному наименованию», — пояснил Андрей Орлов.

На особом контроле остается оказание помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их близким. Бойцы после возвращения могут пройти углубленную диспансеризацию. Для семей военнослужащих создаются условия для прохождения совместной реабилитации.

Продолжает обновляться и автопарк медучреждений. Так, глава региона Вячеслав Федорищев передал медработникам 87 новых автомобилей неотложной помощи. Новый транспорт улучшает доступность и качество оказания медпомощи жителям отдаленных территорий.

В рамках развития первичного звена будут возведены 54 новых фельдшерско-акушерских пункта. Врачебные амбулатории появятся в поселке Рощинский и селе Варламово. Новое подразделение с диагностическим модулем, оснащенное современным медицинским оборудованием, позволит обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению жителей 5-ой и 6-ой Просек города Самара.

Продолжается работа по привлечению медработников в систему здравоохранения. Ставка делается на целевое обучение, чтобы каждая медорганизация готовила для себя необходимых специалистов. Для сотрудников действуют различные меры поддержки – выплата стипендий, подъемных, льготная ипотека. В этом году из регионального бюджета выделены средства на приобретение 20 квартир для медработников, проживающих в Тольятти, и 15 – для специалистов из Сызрани.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области