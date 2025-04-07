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Сегодня православные отмечают Благовещение

7 апреля 2025 10:22
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Сегодня православные отмечают Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых светлых и главных православных праздников. В этот день Дева Мария приняла благую весть от Архангела Гавриила о рождении Спасителя. Праздник символизирует начало новой эры в истории человечества и становится примером смирения, веры и безграничного доверия Божией воле.

Каждый год 7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Событие отмечают ровно за девять месяцев до Рождества Христова. В 2025 году праздник выпадает на понедельник, на седьмую неделю Великеого поста. 

По традиции в этот праздник священники после богослужения выпускают у стен храма голубей.

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