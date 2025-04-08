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Выставка посвящена истории трудового и гражданского подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны.
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
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«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
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«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»

8 апреля 2025 16:54
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Выставка посвящена истории трудового и гражданского подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны.

Выставка Детской картинной галереи «Куйбышев. Трудовая передовая» посвящена истории трудового и гражданского подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция представляет собой уникальную фотохронику военного времени, собранную из множества источников и отражающую колоссальное усилие и слаженность работы огромного количества людей, которые всеми своими силами приближали Победу. На фотографиях можно будет увидеть лица и обстоятельства жизни тех, кто трудился на десятках больших и малых заводах и производствах. Куйбышев превратился в один отлаженный механизм, работавший под знаменем «Всё для фронта! Всё для победы!».

Открывает выставку интерактивная карта «Куйбышев – запасная столица», на которую нанесено 130 основных объектов военного времени, разделённые на тематические блоки. Здесь и эвакуированные заводы и предприятия, военные объекты, дипломатические миссии, театры, дома культуры.

В одном из малых залов музея воссоздана жилая комната военного времени, какой она могла быть в Куйбышеве и других городах, находящихся в тылу,  не очень далеко от фронта (в обстановке комнаты использованы подлинные предметы 30-х - начала 40-х годов). Дети, пришедшие на выставку, не просто услышат об эвакуации и уплотнении, но и смогут увидеть те условия, в которых оказались куйбышевцы и миллионы людей по всей стране. В этом же зале представлено больше десятка детских рисунков военного времени. Их автор – Боря Иевлев, ставший потом профессиональным художником, а пока – мальчишка, на маленьких листках скудным набором красок рисующий то, о чём говорят все вокруг – солдат, самолёты, танки, партизан.    

Заключительный зал выставки посвящен Победе и истории её празднования в Куйбышеве. В этом зале, как и в других, кроме богатейшего и уникального фотоматериала представлены оригинальные документы, фотографии и личные вещи жителей Куйбышева, которые внесли свой вклад в Победу. Также в выставку вошли подлинные образцы военной продукции, произведённой в Куйбышеве, которая хранится в Дорожном музее истории Куйбышевской железной дороги, Музее наземного городского электрического транспорта и других коллекциях.

Выставка "Куйбышев. Трудовая передовая " станет важным событием в культурной жизни города и поможет молодому поколению узнать больше о роли Куйбышева в Великой Отечественной войне, о мужестве и самоотверженности своих предков. Мы приглашаем всех желающих посетить выставку и почтить память тех, кто сделал все возможное для нашей Победы.

Открытие состоится 10 апреля в 18.00

 

Фото:  «Музей «Детская картинная галерея»

Теги: Мероприятия Самара

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