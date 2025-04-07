 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями

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Сегодня, 7 апреля, в 18.00 глава Красноглинского внутригородского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями

В рамках «прямой линии» глава района презентует программу развития Красноглинского района на 2025 год, коснется тем благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, демонтажа незаконных объектов потребительского рынка и гаражей, расскажет о проектах, приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Также Вячеслав Коновалов ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы, которые вы напишите в комментариях к эфиру.