Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике

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5 апреля в Самаре состоялся первый субботник в рамках генеральной весенней уборки.

Привести город в порядок вышли около 25 800 человек. Это сотрудники городской администрации и администраций внутригородских районов, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, обслуживающих организаций и коммунальных служб, работники промышленных предприятий и активные жители. В их числе и глава города Иван Носков, который принял участие в субботнике в поселке Рубежный Куйбышевского района.

Отметим, что в первом субботнике было задействовано 148 единиц спецтехники, в том числе 78 машин для вывоза мусора.

В следующие выходные, 12 апреля, жителей города приглашают на «Гагаринский» общегородской субботник. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля.