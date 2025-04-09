Сборная Самарской области по гандболу - победитель первенства России среди девушек до 16 лет

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Первенство России по гандболу среди девушек 14-15 лет проходило с 1 по 9 апреля в Тольятти.



Домашние стены стали счастливыми для команды Самарской области. Подопечные Ирины Близновой, Александра Деревеня и Николая Аникина стали победителями соревнований, в финале обыграв соперниц из Ленинградской области - 32:20.



В составе команды-победительницы сыграли: Екатерина Астафьева, Ксения Губарева, Милана Колесник, Мелания Малова, София Пацюк, Анастасия Родионова, Маргарита Салахова, Елизавета Сапожникова, Ксения Семина, Анастасия Сидорова, Арина Смирнова, Алиса Туркина, Кристина Тюрьмина, Александра Умнова, Анастасия Филиппова и Яна Языкова.

Фото: минспорта СО