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«Школа безопасности для пенсионеров»: полицейские региона проводят профилактические мероприятия с пожилыми гражданами
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«Школа безопасности для пенсионеров»: полицейские региона проводят профилактические мероприятия с пожилыми гражданами

9 апреля 2025 19:05
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Так, в Жигулёвске полицейский побеседовал с пенсионерами о наиболее распространенных и способах дистанционного хищения денег.

В рамках региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров» сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия с пожилыми гражданами.

Так, сотрудник дежурной части Отдела МВД России по Жигулёвску лейтенант полиции Николай Галкин на улицах города побеседовал с пенсионерами о наиболее распространенных и способах дистанционного хищения денежных средств.

Полицейский объяснил пожилым людям, что нельзя разглашать свои персональные данные незнакомцам и вручил информационные памятки «Защитите себя и свою семью» с советами о том, как не попасться на уловки мошенников, и номерами телефонов, по которым следует обращаться при столкновении с противоправными действиями.

В Похвистневском районе дознаватель отдела дознания Яна Симиндеева совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Вобликовой предупредили пенсионеров, что сотрудники финансовых организаций никогда не просят назвать смс-коды, пароли, а также осуществлять какие-либо операции с денежными средствами. Организаторы мероприятия предупредили граждан об опасностях взлома мессенджеров и социальных сетей, рекомендовав проверять подозрительные просьбы, поступающие от родственников и друзей.

В завершение беседы представитель общественности призвала участников встречи передать знакомым полученную информацию.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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