Роскосмос расторг контракт с «РКЦ «Прогресс» на транспортировку трех ракет-носителей «Союз-2-1б»

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С помощью этих «Союзов» должны были быть запущены космические аппараты системы ГЛОНАСС.

Стороны заключили контракт в конце 2019 года. Его стоимость составила 45,5 млн рублей. Но по факту заказчик успел заплатить «Прогрессу» менее половины от обещанной суммы — всего 16,164 млн рублей. После этого контракт расторгли по инициативе «Роскосмоса». Соответствующая информация опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс» в начале февраля 2021 года.



При этом «Роскосмос» насчитал ракетно-космическому центру неустойку за просрочку исполнения обязательств, пишет СО ОНЛАЙН.