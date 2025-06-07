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РФ в апреле нарастила закупки турецкого шоколада на рекордные $5,6 млн

7 июня 2025 11:41
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РФ в апреле нарастила закупки турецкого шоколада на рекордные $5,6 млн

В апреле 2025 года экспорт шоколадной продукции из Турции в Россию достиг рекордных 6 миллиона долларов, что в 2,7 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные турецкой статистической службы

Как выяснило РИА Новости, проанализировав данные, основную часть импорта составили шоколадные кондитерские изделия, поставки которых оцениваются почти в 4 миллиона долларов. В эту категорию вошли различные виды конфет – как с начинкой, так и без. Также российские покупатели приобрели шоколад без добавок на сумму 1,1 миллиона долларов и шоколадные изделия с начинками на 502 тысячи долларов.

Значительный рост продемонстрировали также поставки какао-продуктов. Экспорт какао-порошка без подсластителей достиг 371 тысячи долларов – максимальный показатель с июня 2024 года. Объемы реализации какао-масла составили 312 тысяч долларов – лучший результат с июля 2023 года.

Кроме того, за первые четыре месяца 2025 года общий объем турецкого шоколадного экспорта в РФ превысил 19 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем за январь-март 2024 года. При этом по итогам всего 2024 года данный показатель составил 41,5 миллиона долларов.

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