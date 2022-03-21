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Резидент «Жигулевской долины» создал технологию, позволяющую крупным предприятиям экономить электроэнергию

21 марта 2022 15:55
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Отечественные энергосберегающие разработки выходят на первый план.

Отечественные энергосберегающие разработки выходят на первый план. Резидент технопарка «Жигулевской долины» – ООО «ТПЭС» создал новую технологию, позволяющую значительно экономить потребление электроэнергии. 

Компания «Технологии Промышленного ЭнергоСервиса» (ООО «ТПЭС») вошла в ряды резидентов ведущей инновационной площадки Самарской области в 2021 году. Проект тольяттинских инженеров заключается в разработке и производстве устройства компенсации реактивной мощности с повышенными эксплуатационными характеристиками.

«Наше инновационное оборудование позволяет значительно снизить потребление электрической энергии, в том числе на больших производственных мощностях, увеличить динамический КПД электродвигателей, снизить тепловые нагрузки и потери в сетях, а также увеличить срок службы, безопасность и надежность оборудования и электросетей. Пока на нашем производстве работает 12 человек, осуществляется штучное производство, но мы надеемся, что при поддержке технопарка «Жигулёвская долина» в скором будущем выйдем на промышленные масштабы, это позволит создать новые рабочие места», – рассказал о разработке генеральный директор компании Дмитрий Потапов.

Компания активно работает с индустриальными партнерами технопарка «Жигулевская долина». Уже подписано соглашение с Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД». Также оборудование ООО «ТПЭС» внедрено и успешно эксплуатируется на «Жигулевской ГЭС». Намечены мероприятия по подготовке к внедрению инновационного устройства ИТН в энергосистему объектов ПАО «Татнефть», ведется подготовка поставки серийных устройств и технической документации к проведению приёмно-сдаточных испытаний на поле ПАО «Газпром».

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение региональным профильным министерствам проинформировать компании Самарской области о работе Государственной информационной системы промышленности, которая позволит заместить импортные сырьё и комплектующие отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставлять информацию о своих выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие компании. «Сегодня в федеральной базе есть запрос на импортозамещение, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нам было бы важно, чтобы сами предприятия работали в этом направлении, обращались к этой системе и смотрели, что они могли бы сделать сами для других организаций. С нашей стороны нужно подсказывать. Эта работа крайне важна».

Проект компании «ТПЭС» уже получил поддержку АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) по направлению «Новый бизнес». Кроме того, ООО «ТПЭС» стала номинантом сразу двух престижных Национальных премий – «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» и «Приоритет-2021».

«В нынешних условиях продукция местных разработчиков позволяет успешно замещать иностранные технологии и продукты, внедрять их в инфраструктуру крупных региональных предприятий и российских корпораций. Со своей стороны мы активно поддерживаем такие проекты, предоставляя офисные и производственные площадки, привлекая федеральное финансирование, реализуя совместные программы с индустриальными партнерами, тем самым максимально упрощая путь инноваторов до крупных заказчиков. Мы комплексно подходим к развитию инновационных и высокотехнологических предприятий, благодаря чему Самарская область является одним из регионов-лидеров по уровню инновационного развития», – отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам заместителя директора управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина» Игоря Смирнова, экосистема «Жигулевской долины» предоставляет инновационным компаниям региона различные меры поддержки, которые позволяют создавать и расширять производства, находить новые рынки сбыта, восстанавливать цепочки поставщиков.

«Сегодня вектор развития высокотехнологичного бизнеса нацелен на импортозамещение, поэтому мы вместе с резидентами технопарка формируем перечень оборудования и комплектующих, которые мы могли бы предложить не только в Самарской области, но и в другие регионы. К нам может обратиться любая компания, которая позиционирует себя в области инноваций, и готова транслировать свои проекты на российский рынок, – отметил Игорь Смирнов.

Сегодня резидентами технопарка являются 273 инновационных компании, которые реализуют 285 проектов. Молодые разработчики вносят свой вклад в диверсификацию экономики Тольятти и региона в целом – общее количество рабочих мест, созданных резидентами технопарка, в прошлом году увеличилось на 7,6%, до 2180.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

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