Резиденты НПЦ БАС <Самара> получат гранты на разработку двигателей для дронов

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Два резидента научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» получат финансирование Фонда НТИ. Компании вошли в число победителей первой волны конкурсного отбора – они получат субсидии из федерального бюджета на создание серийного производства новых видов БАС и их комплектующих. Важно, что прототипы и опытные образцы будут разработаны на базе НПЦ.



«Общий объем финансовой поддержки двух компаний составит 98,5 млн. рублей. Их проекты связаны с созданием опытных образцов и прототипов двигателей для беспилотников», – сообщил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Конкурсный отбор проектов резидентов НПЦ проводится Фондом НТИ в соответствии с национальным проектом «Беспилотные авиационные системы». Победители получат поддержку в виде грантов или вкладов в уставный капитал. Срок реализации проектов варьируется от 1 года до 3 лет. Важный критерий предоставления поддержки – перспектива внедрения.



Развитие отрасли беспилотной авиации – одна из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны. «В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сегодня Правительство Самарской области концентрирует усилия на формировании и развитии в регионе научно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем. За последние несколько лет была выстроена работа по интеграции Самарской области во все передовые федеральные практики, начата реализация региональной программы развития беспилотной авиации до 2030 года, установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных систем», – отмечал ранее Губернатор Вячеслав Федорищев в ходе совещания под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина по вопросу развития беспилотных авиационных систем.



Напомним, региональный центр разработок, испытаний и производства в сфере БАС Самарской области одним из первых в стране прошел аккредитацию и получил официальный статус научно-производственного центра испытаний. «Стать резидентом может любая компания, которая занимается разработками или производством в сфере БАС», - сказал Дмитрий Богданов.



Запуск научно-производственного центра станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе и создаст необходимые условия для разработки беспилотников, их испытаний, сертификации, производства, вывода на рынок, а также развития смежных отраслей.

Фото: НПЦ БАС Самара