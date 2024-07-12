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Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 14 компанийы

12 июля 2024 13:22
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Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 14 компаний

В технопарке «Жигулевская долина» прошло очередное заседание Экспертного совета во главе с врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым.

Статус резидента получат 14 компаний с проектами в сфере информационных технологий, транспорта, инжиниринга и др.

«Жигулевская долина» признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Это размещение своих производств и офисов в современных, оборудованных корпусах технопарка, сопровождение на всех этапах проектной работы, помощь в подготовке к участию в федеральных конкурсах грантов, содействие в поисках инвесторов и много другое. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах», - акцентировал Дмитрий Богданов.

Всего резидентами технопарка являются более 300 компаний и стартапов. Все они получают возможность пользоваться широким спектром мер государственной поддержки.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию»; руководитель технопарка Александр Сергиенко – региональный представитель Фонда содействия инновациям. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами.

Резиденты также смогут на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, проводить свои мероприятия в конгресс-центре технопарка. Информационное сопровождение, участие в выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги – это лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

Каждого резидента курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные финансовые и нефинансовые меры поддержки, необходимые для развития проекта. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

«Хочу выразить благодарность проектным менеджерам за помощь и поддержку в процессе получения статуса резидента технопарка «Жигулёвская долина». Их профессионализм, оперативность и внимательное отношение к проекту компании

сыграли ключевую роль в успешном завершении этого важного для нас этапа. Благодаря статусу резидента технопарка мы получаем возможность развивать научную деятельность, внедрять инновационные технологии и расширять производственные мощности», - отметил руководитель отдела продаж ООО «ЗЕРНО ПОВОЖЬЯ» Зават Гинятуллин 

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулёвской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

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