Резидент Жигулевской Долины представил сверхбезопасную информационную экосистему на Skolkovo CyberDay

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Компания «ТхеОол», резидент «Жигулёвской долины» и «Сколково», приняла участие в VII международной конференции по информационной безопасности (ИБ) Skolkovo CyberDay 2023. Мероприятие дает возможность поделиться опытом разработки ИБ-продуктов, найти поставщиков готовых решений, узнать о требованиях регуляторов к информационной безопасности продуктов и познакомиться с потенциальными партнерами, инвесторами и заказчиками.

Двухдневная программа Skolkovo CyberDay 2023 объединила сразу несколько форматов: помимо конференции, в рамках мероприятия проходил круглый стол, питч-сессии, а также ярмарка вакансий по ИБ и воркшоп.

Ведущие эксперты Инновационного центра «Сколково» совместно с представителями Минцифры, отраслевых компаний и органов власти провели обзор средств защиты информации, рассказали об импортозамещении и регуляторике, а также определили новые технологические подходы и решения в области информационной безопасности.

В рамках питч-сессии «Новые технологии, применяемые резидентами Сколково в решениях по кибербезопасности» выступил директор «ТхеОол» Алексей Ненашев с докладом, посвященным разработкам компании.

ООО «ТхеОол» предлагает услуги децентрализованного веб-хостинга с бессерверной системой безопасности и управления контентом в своем частном распределенном облаке для вычислений и хранения данных. «ТхеОол» создает сверхбезопасную информационную экосистему, которая предоставляет пользователям личное пространство и возможность совершать транзакции, не оставляя своих «цифровых следов» в интернете. Система защищает пользователей сети от всех видов захвата данных, их уничтожения и блокировки, позволяет автоматически торговать вычислительными ресурсами, обеспечивает совместную и безопасную обработку данных.

– В своем докладе я сообщил об основных направлениях проекта TheOoL, о его миссии и технических методах, применяемых в разработке нашего ПО. Также я анонсировал выход первой коммерческой версии защищенной децентрализованной коммуникационной системы TheOoL, который запланирован на первый квартал 2024 года, – пояснил Алексей Ненашев. –На конференции удалось наладить ряд полезных контактов с потенциальными партнерами и клиентами, обменяться опытом и получить дополнительные знания для создания и развития продуктов в сфере информационной безопасности.

Технопарк «Жигулёвская долина» является лучшим региональным оператором «Сколково» по итогам 2022 года и лидером Национального рейтинга технопарков–2023. Здесь резидентам оказывают всестороннюю поддержку, содействие в получение статуса участника фонда «Сколково».

«Для многих региональных стартапов «Жигулёвская долина» выступает отправной точкой развития. При помощи широкого спектра федеральных инструментов поддержки, которые доступны в нашем технопарке, проекты открывают для себя новые перспективы роста. В прошлом году компания «ТхеОол» получила грант от Фонда содействия инновациям, месяц назад стала резидентом «Сколково» и уже начала активно пользоваться преимуществами этого статуса», – прокомментировал директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Благоприятный деловой климат в регионе формируется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».