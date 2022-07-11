Резидент «Жигулевской долины» победил в конкурсе «Экспортер года»

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Ежегодный конкурс «Экспортер года» — это возможность отметить производителей, которые ведут активную экспортную деятельность, осваивают новые рынки, находят возможности для развития и роста. Компания «Дельта-пром», являющаяся экспортным элементом производственной деятельности компании -резидента «Жигулевской долины» ООО «Дельта–пром инновации», победила в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

На региональном уровне конкурс проходит в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В этом году в конкурсе приняли участие и крупные компании: победителей и призеров из их числа определяла специальная конкурсная комиссия, созданная Клубом Экспортеров Самарской области.

Компания «Дельта-пром инновации» работает в нефтедобывающей отрасли с 1996 года, специализируется на разработке технологий в области повышения нефтеотдачи пластов ПНП и интенсификации добычи нефти и газа. Инновационное предприятие имеет 42 патента на свои технологии и является обладателем множества наград, дипломов и медалей за уникальные разработки в сфере нефте- и газодобычи, в том числе гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) по программам «СТАРТ-1» и «СТАРТ- 2».

На протяжении многих лет компания сотрудничает с крупнейшими нефтяными и промышленными предприятиями, среди которых ОАО «РИТЭК», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», ТОО «ЮгоВосточная сервисная группа» (РК), ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг.

«В конкурсе «Экспортер года» мы победили с разработкой технологий геоаккумулирования диокисда углерода для интенсификации и увеличения добычи высоковязких нефтей. Мы разрабатываем решения в сфере промышленной экологии, направленные на снижение эмиссии парниковых газов в атмосферу, которые способствуют улучшению экологической ситуации в нашем регионе и России в целом.

С 2016 года наша компания развивается в «Жигулевской долине». Все это время мы максимально используем меры поддержки, предоставляемые через технопарк. Мы благодарим министерство экономического развития и организаторов конкурса за возможность участия и высокую оценку нашей работы», - прокомментировал директор ООО «Дельта-пром инновации» Владимир Волков.