Резидент «Жигулевской долины» победил в конкурсе «Экспортер года»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В летний период отмечается рост травм среди детей и подростков, связанный с нарушением ими правил безопасности вблизи потенциально опасных объектов.
Знергетики «Т Плюс» напомнили о детской безопасности в период летних каникул
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
Дмитрий Азаров поручил принять меры по компенсации неудобств автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
Зрителей ждёт показ одной из самых ярких программ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет».
Кинотеатр «Художественный»: 11 июля в 19.30 на улице Ленинградской - выездной показ
В этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.
В поселке Субботинский Алексеевского района продолжается возведение нового модульного ФАПа
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 9300 детей.
Продолжается капитальный ремонт детского поликлинического отделения Отрадненской горбольницы
Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов.
В Киргизии результате обрушения ледника турист из Великобритании получил травму ноги
Федеральный институт развития призван предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки.
Делегация Корпорации малого и среднего предпринимательства провела встречу с бизнесом Самарской области
Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую.
Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров в России
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резидент «Жигулевской долины» победил в конкурсе «Экспортер года»

11 июля 2022 13:10
209
Резидент «Жигулевской долины» победил в конкурсе «Экспортер года»

Ежегодный конкурс «Экспортер года» — это возможность отметить производителей, которые ведут активную экспортную деятельность, осваивают новые рынки, находят возможности для развития и роста. Компания «Дельта-пром», являющаяся экспортным элементом производственной деятельности компании -резидента «Жигулевской долины» ООО «Дельта–пром инновации», победила в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

На региональном уровне конкурс проходит в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В этом году в конкурсе приняли участие и крупные компании: победителей и призеров из их числа определяла специальная конкурсная комиссия, созданная Клубом Экспортеров Самарской области.

Компания «Дельта-пром инновации» работает в нефтедобывающей отрасли с 1996 года, специализируется на разработке технологий в области повышения нефтеотдачи пластов ПНП и интенсификации добычи нефти и газа. Инновационное предприятие имеет 42 патента на свои технологии и является обладателем множества наград, дипломов и медалей за уникальные разработки в сфере нефте- и газодобычи, в том числе гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) по программам «СТАРТ-1» и «СТАРТ- 2».

На протяжении многих лет компания сотрудничает с крупнейшими нефтяными и промышленными предприятиями, среди которых ОАО «РИТЭК», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», ТОО «ЮгоВосточная сервисная группа» (РК), ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг.

«В конкурсе «Экспортер года» мы победили с разработкой технологий геоаккумулирования диокисда углерода для интенсификации и увеличения добычи высоковязких нефтей. Мы разрабатываем решения в сфере промышленной экологии, направленные на снижение эмиссии парниковых газов в атмосферу, которые способствуют улучшению экологической ситуации в нашем регионе и России в целом.

С 2016 года наша компания развивается в «Жигулевской долине». Все это время мы максимально используем меры поддержки, предоставляемые через технопарк. Мы благодарим министерство экономического развития и организаторов конкурса за возможность участия и высокую оценку нашей работы», -  прокомментировал директор ООО «Дельта-пром инновации» Владимир Волков.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по компенсации неудобств автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
65
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
187
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
213
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
9 июля 2022  13:29
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
774
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
9 июля 2022  13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
788
Весь список