Реверс-инжиниринг: оптимальный переход к импортозамещению

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Несколько месяцев назад резидентом «Жигулевской долины» стала компания ООО «Иннопол-технологии» с проектом «Создание центра инжиниринга и опытного производства в области электроники и промышленного оборудования».

Какие проблемы призван решить проект компании и почему сегодня это направление особенно актуально – об этом мы побеседовали с коммерческим директором компании Романом Давыдовым.

– В каких направлениях вы работаете?

– Наша компания специализируется на опытно-конструкторских работах в сфере промышленности и электроники, охватывая два основных направления: реверс-инжиниринг и контрактную разработку.

С помощью реверс-инжиниринга мы помогаем воссоздать изделия, снятые с производства, потерянные или вышедшие из строя детали, а также разработать аналоги действующих устройств в случае отсутствия документации.

В случае контрактной разработки мы осуществляем полный цикл работ по созданию нового продукта – от идеи до опытного образца. С нуля разрабатываем промышленный дизайн, конструкторскую документацию, корпуса и сложные механические конструкции, электронику, схемотехнику и печатные платы, опытные образцы, штучные изделия. Помогаем в организации серийного производства и упаковки продукта. А ещё создаем собственное программное обеспечение. Например, в рамках проекта «Разработка электроники космического назначения» наши специалисты разработали принципиальную электрическую схему и топологию печатных плат, а также собственное встраиваемое программное обеспечение. Мы также осуществили мелкосерийное производство и сборку печатных плат и сейчас с помощью стендовых испытаний проверяем качество сборки и работоспособность изделия в условиях, приближенных к эксплуатационным.

– Кто пользуется вашими услугами по разработке?

– Наша целевая аудитория – предприятия, научно-исследовательские институты, инжиниринговые компании. Средним и крупным предприятиям компания «Иннопол-технологии» помогает быстро и качественно решить инженерную задачу, получить работающий образец и конструкторскую документацию для запуска продукта в производство. Технологическим стартапам и инвесторам помогаем в сжатые сроки протестировать идею клиентов и получить рабочий прототип.

– С какими задачами по обратному инжинирингу сталкиваетесь?

– Реверс-инжиниринг – приоритетное направление нашей деятельности на сегодняшний день. С его помощью мы помогаем отечественным производителям решать проблему импортозамещения.

Мы решаем задачи, связанные с отсутствием оригинальных запчастей, особенно когда их поиск затруднен или оборудование снято с производства, а имеющиеся на рынке аналоги не удовлетворяют по цене или срокам поставки.

В этом случае с помощью реверс-инжиниринга мы помогаем заранее спланировать поставку запчастей, диверсифицировать поставщиков, уменьшить сроки разработки и получить комплект конструкторской документации, по которой можно будет изготавливать изделия.

– Кто ваши заказчики в сфере реверс-инжиниринга?

– Во-первых, наша работа актуальна для нефтегазовых компаний. Мы разрабатываем конструкторскую документацию для деталей и узлов насосного оборудования, например, рабочие колеса закрытого типа. Часто такие колеса изготавливаются методом литья, и внутри них есть полости, которые невозможно измерить или отсканировать. Реверс-инжиниринг позволяет разработать конструкторскую документацию, по которой можно изготовить запасные части.

Это направление также актуально для производственных компаний, стартапов и энтузиастов, стремящихся разработать устройство на основе существующего с целью локализации его производства. Например, в рамках проекта локализации одного из видов погружных смесителей было необходимо разработать конструкторскую документацию и подобрать привод с аналогичными характеристиками. С учетом нового привода потребовалось внести необходимые изменения в соответствующие детали и узлы. В ближайшем будущем планируется серийное производство этих изделий по разработанной конструкторской документации.

Также к нам обращаются крупные предприятия пищевой, перерабатывающей и горнодобывающей промышленности с задачами по реверс-инжинирингу большого количества запчастей. Запчасти часто выходят из строя, а наложенные ограничения на поставку могут привести к остановке целого завода, из-за чего компания будет нести ежедневные убытки. Чтобы предотвратить это, мы разрабатываем аналоги оригинальных запчастей. Список комплектующих варьируется от небольших шестеренок до целых сортировочных аппаратов.

Помимо импортозамещения, это направление актуально для промышленных предприятий, электростанций и производств, имеющих поврежденные детали и оборудование, которое уже не поддерживается производителем. В таких случаях возможно восстановление документации на детали, например, советского дробильного оборудования или изношенное рабочее колесо насоса. На этапе цифрового моделирования можно модернизировать аналог необходимой детали по требованию заказчика, чтобы улучшить характеристики или удешевить процесс производства.

– Почему компания «Иннопол-технологии» стала резидентом технопарка «Жигулевская долина»?

– Чтобы быть ближе к единомышленникам и принимать участие в полезном нетворкинге. Благодаря статусу резидента мы вошли в бизнес-сообщество технологических предпринимателей, для нас это очень ценно.

Также мы рассчитываем получить помощь в развитии наших проектов и привлечении инвестиций. Кроме того, технопарк может помочь в поиске партнеров и клиентов, в организации профильных мероприятий и выставок. Мы уже взаимодействуем с базирующимся в технопарке Региональным центром инжиниринга, а также рассматриваем сотрудничество с Центром кооперации в области цифрового проектирования и реверс-инжиниринга.

Хотите стать резидентом «Жигулевской долины»? Звоните по единому номеру технопарка: (8482) 93-00-93.