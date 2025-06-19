Решетников: экономика РФ находится на грани перехода в рецессию

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Российская экономика сейчас находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, по цифрам наблюдается охлаждение экономики, заметил министр.

"По цифрам охлаждение, по текущим ощущениям уже на грани перехода в рецессию", – констатировал Решетников.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в настоящее время уже идет постепенное охлаждение экономики РФ. Эту же тенденцию отмечал ранее и Решетников, пишет Смотрим.