Reebok продал свой бизнес в России компании из Турции

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Российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok приобрел турецкий холдинг FLO Retailing, передает издание "Коммерсантъ".

Отмечается, что факт продажи подразделения Reebok турецкой компании подтвердил собеседник, пожелавший остаться анонимным. По его словам, FLO Retailing досталось более 100 точек продаж, ранее принадлежавших Reebok.

Генеральный директор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров подчеркнул, что бизнес известный спортивной компании в России оценивается в 1,5 млрд долларов, однако, по его словам, стоимость продажи всех торговых точек турецкой компании составила не более 500 млн долларов.