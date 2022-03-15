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Реализация национальных проектов продолжается в соответствии с планами

15 марта 2022 13:51
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Реализация национальных проектов продолжается в соответствии с планами

В понедельник, 14 марта 2022 года, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, ход реализации национальных проектов, итоги работы системы «Инцидент-менеджмент» в феврале текущего года. 

Об оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 28 февраля по 14 марта чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды в Волге в акватории Самары достигает 28,48 метра по Балтийской системе высот. 

Председатель областного Правительства поручил руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Юрию Иванову дополнительно проконтролировать готовность муниципалитетов к весеннему половодью и исполнение поручений противопаводковой комиссии. 

Участники совещания обсудили вопросы исполнения целевых показателей национальных проектов. Виктор Кудряшов поручил всем профильным министерствам ускорить подготовку проектно-сметной документации, заключение контрактов и прохождение экспертизы по капитальным объектам, которые планируют построить в рамках национальных проектов. «Никакого торможения в реализации национальных проектов быть не должно, - подчеркнул Виктор Кудряшов. – Мы должны организовать размещение государственного муниципального заказа в запланированном объеме. Прошу министерства ускорить эту работу. Там, где есть объекты капитального строительства, прошу обеспечить выход на торги с учетом новых смет, которые должны пройти повторную экспертизу». 

Председатель регионального Правительства отметил, что уже «на выходе» нормативный акт, который значительно упрощает работу по господрядам.  Это одна из мер, которая призвана значительно упростить и ускорить работу по исполнению госконтрактов в условиях введения западных санкций. 

«Готовится к подписанию Постановление Правительства Самарской области о порядке заключения контрактов с единственным поставщиком. Федеральное Правительство дало нам право принимать такие решения. Мы совершенно точно не будет этим правом злоупотреблять. Все решения о заключении контракта с единственным поставщиком будут приниматься либо на основании обсуждения на заседании Правительства либо на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики. Эту норму можно будет применить отношении контрактов по организации питания в школах, приобретения квартир для детей-сирот, закупки медицинского оборудования», - сказал глава областного кабмина.

На оперативном совещании обсудили итоги работы системы «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать и оперативно реагировать на обращения и жалобы жителей в соцсетях. 

В прошлом месяце система зафиксировала 18 тысяч обращений – по каждой из них были оперативно даны ответы и разъяснения, приняты меры реагирования. Больше всего сигналов от граждан было связано с обильными февральскими снегопадами и работой дорожных служб.

«Коллеги, сейчас работа системы «Инцидент-менеджмент» и своевременное реагирование на обращения особенно важны.  Прошу глубоко разбираться в каждой ситуации, искать и находить решение проблем. Люди должны получать подробную информацию и конкретную помощь, для этого мы с вами и работаем», - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

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