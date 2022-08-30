Развитие транспортной инфраструктуры повышает инвестиционную привлекательность Самарского региона

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29 августа 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами совещания стали оперативная обстановка на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, а также строительство дорог, необходимых для развития инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Участники совещания уделили особое внимание созданию объектов дорожного строительства, способствующих реализации инвестиционных проектов.

Так, в ходе совещания обсудили, как идет исполнение поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по созданию развязки в районе строительства логистического центра Wildberries, который будет возведен возле поселка Новосемейкино. Напомним, накануне Глава региона вместе с генеральным директором компании Татьяной Бакальчук дал старт реализации крупнейшего инвестиционного проекта, который обеспечит рабочими местами до 10 тысяч человек. В настоящее время в регионе уже приступили к проектированию развязки, которая позволит решить вопросы этого транспортного узла.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин рассказал о ходе работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры, ведущих к новым предприятиям.

Выполнен ремонт транспортной развязки на пересечении Поволжского шоссе и Обводного шоссе в Тольятти. В состав развязки входят шесть съездов общей протяженностью 26 км. Общая стоимость работ составила 48,8 млн рублей. Развязка обеспечивает транспортную доступность завода по производству входных металлических дверей ООО «Феррони Тольятти».

Завершена подготовка проектной документации по строительству заезда на территорию индустриального парка «Преображенка» с улицы Промышленной. Проектом предусмотрено устройство переходов скоростных полос, накопительной полосы для совершения левого поворота в сторону технопарка. Работы по капитальному ремонту планируется выполнить в 2023 году.

Администрацией Тольятти ведется проектирование 4-полосной автодороги с разделительной полосой по улице Фермерская от пересечения с улицей Полевой в селе Подстепки до пересечения с Южным шоссе и улицей Цеховой в Тольятти. Протяженность дороги – шесть километров. Проектом предусмотрена организация одноуровневой развязки в районе технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Рассмотрели перспективы строительства подъездной дороги к проектируемому предприятием «Карат» заводу по производству сыра в Тольятти. После подготовки предприятием проектной документации и получения положительного заключения экспертизы будет решаться вопрос о выделении средств областного бюджета на строительство дороги.

Планируется реконструкция подъездных путей улицы Южная - от 2-го Южного проезда до Красноглинского шоссе в рамках создания индустриального парка «Электрощит» в Самаре. Средства на проектирование будут направлены в 2023-24 годах.

Кроме того, обсудили вопрос об устройстве дополнительных парковочных площадей на территории технопарка «Жигулевская долина». Строительство объекта также дело ближайшей перспективы

Виктор Кудряшов, говоря о значении модернизации транспортной инфраструктуры региона, подчеркнул: «На территории Самарской области строится значительное количество объектов, в которые вкладываются инвестиции. В настоящее время в работе около двухсот объектов, промышленных и коммерческих, с общим ожидаемым объемом инвестиций более 1,3 триллиона рублей. Реализация этих проектов зачастую требует развития дорожной инфраструктуры. Мы уделяем этому очень большое внимание. И сегодня мы определили перечень дополнительных объектов, где нужно обеспечить «расшивку» транспортных проблем».

Среди таких проектов первый вице-губернатор отметил индустриальный парк «Преображенка», где завершается строительство межрегионального распределительного центра X5 Group («Пятерочка»): «Это будет масштабный комплекс, из которого будут распределяться товары по нескольким субъектам Российской Федерации. Сейчас мы завершаем проектирование расширения улицы Утевская с организацией полосы разгона, для того чтобы большегрузные машины могли беспрепятственно выходить с территории индустриального парка. Безусловно, этот объект мы будем финансировать в первую очередь».

Особое внимание областное правительство уделяет и проекту строительства завода по производству сыров предприятия «Карат».

«У нас заключен инвестиционный меморандум. Объем инвестиций в этот проект превысит 12 млрд рублей, - рассказал Виктор Кудряшов. - И конечно, перед нами стоит задача обеспечить удобный съезд с трассы М5 к предприятию. Эти затраты областного бюджета с лихвой окупятся за счет налоговых поступлений в консолидированный бюджет Самарской области».