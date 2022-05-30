Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство из Тайваня

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Разработчик российских процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ ведет переговоры о переносе производства на фабрику «Микрон» в Зеленограде, сообщил РБК со ссылкой на источник. Замгендиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин подтвердил эту информацию, в ГК «Микрон» отказались от комментариев.

Процессоры «Эльбрус» ранее производились на тайваньской TSMC, однако после начала спецоперации на Украине компания прекратила сотрудничать с российскими предприятиями из-за санкций США. Согласно ограничениям, для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии, нужно получить специальную лицензию, которую будут выдавать в исключительных случаях. Производители процессоров Intel и AMD после начала операции также отказались от поставок в Россию.

На сайте МЦСТ говорится, что в линейке процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм, а самый передовой продукт компании произведен по техпроцессу 16 нм. Трушкин в конце апреля сообщал, что на «Микроне» можно производить процессоры по технологии 90 нм и есть «непростые моменты», которые мешают ему выйти на серийное производство.

Изданию Трушкин пояснил, что из-за санкций МЦСТ не может работать с зарубежными фабриками, поэтому рассматривает сотрудничество с российскими. Он не уточнил, продолжит ли компания выпускать процессоры по технологии 45 нм и более современным. По его словам, МЦСТ в случае санкций рассматривает два варианта: собирать процессоры на «Микроне» или создать отдельную компанию «Эльбрус», которая не будет иметь отношения к МЦСТ, пишут "Ведомости".