Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза
Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза

1 сентября 2025 10:08
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза

В первом полугодии 2025 года разница в размере пенсий по старости в разных регионах России превысила два раза. Это следует из свежих данных СФР.

Разрыв между выплатами и для занятых, и для неработающих пожилых людей достиг рекордных 22 тысяч рублей, пишут "Известия".

При этом самые высокие пенсии платят на Чукотке – 41,6 тысячи, а самые низкие – в Кабардино-Балкарии. Там они в среднем составляют 19,4 тысячи рублей.

Таким образом, максимальная региональная пенсия в 2,2 раза выше минимальной, а средняя сумма по России составляет 25 тысяч рублей.

В публикации отмечается, что с 2021 года, когда начала публиковаться эта статистика, разрыв между выплатами на данный момент достиг максимума. Он может быть связан с разницей в доходах и с региональными надбавками.

Помимо лидирующей Чукотки, в список регионов с самыми высокими выплатами попали и некоторые другие северные и дальневосточные регионы: Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатка и Магаданская область.

Что касается антирейтинга, то в нем помимо КБР фигурируют Дагестан, КЧР, Калмыкия и Крым.

