ПВЗ в жилых домах хотят запретить

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Член Совета Федерации Олег Голов инициировал обсуждение запрета на работу складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы) и пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах. Он отправил уведомление о разработке соответствующего законопроекта главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишут «Известия».

По его мнению, деятельность подобных объектов приводит к нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания, создает угрозу здоровью и безопасности жильцов.

Речь, в том числе, идет об экологии и проблемах с транспортом. Грузовые машины, приезжающие в дарксторы и ПВЗ, блокируют дороги, создают препятствия для свободного прохода людей, передвижения маломобильных граждан и проезда автомобилей экстренных служб, повреждают личный транспорт, а иногда даже и фасады зданий.

Также систематически нарушается режим тишины в ночное время и период дневного отдыха из-за шума от погрузочно-разгрузочных работ. Голов указал, что отсутствие законодательной базы не позволяет местным властям и контролирующим органам решить проблему и удовлетворить многочисленные жалобы, поступающие о жителей домов, пишет Лента.