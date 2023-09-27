Путину доложили о ситуации с ценами на бензин

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Президент России начал совещание с правительством с темы цен на бензин. Вице-премьер Александр Новак предложил некоторые меры, связанные со стабилизацией стоимости топлива, пишет Смотрим.

Новак обратил внимание на то, что для топливно-энергетического комплекса России ключевой задачей является обеспечение внутреннего рынка необходимыми и качественными нефтепродуктами по доступным ценам. За восемь месяцев текущего года отмечается рост производства бензина и дизельного топлива — на 3,3% и 6,4% соответственно.

Что касается цен на внутреннем рынке, отметил Александр Новак, на АЗС в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть и независимые АЗС, на которых в текущей ситуации цены несколько выше.

Высказался вице-премьер и об оптовых ценах. За последние два месяца отмечается рост биржевых цен в среднем по бензину на 15%, дизельное топливо — 30%. Такая тенденция наблюдается на протяжении последних двух месяцев. На это повлияло сразу несколько факторов — рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продажам российской марки, ослабление рубля по отношению к курсу доллара.

По словам Новака, ценовая ситуация на внутреннем рынке топлива стабилизируется. В ближайшее время будут приняты решения по долгосрочным допмерам.

Президент России, в свою очередь, обратил внимание на то, что меры по топливу в стране приняты, но цены на бензин растут. Потребителю нужен результат, подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин указал на то, что в связи с ситуацией с ценами на топливо нужно плотнее работать с нефтяными компаниями. Необходимо это для того, чтобы они понимали свою ответственность.