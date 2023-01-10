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Путин провел рабочую встречу с главой ФАС Шаскольским и указал на важность контроля за ценами

10 января 2023 23:07
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«На данный момент всё-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», — отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, провел рабочую встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишут "Известия".

«На данный момент всё-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», — отметил глава государства.

При этом Путин указал на важность такой задачи службы, как контроль за ценами.

Шаскольский, в свою очередь, сказал, что контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Он уточнил, что подразумеваются не только продовольственные товары, но и лекарства, строительные материалы, услуги сотовой связи и нефтепродукты.

 

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев/ИЗВЕСТИЯ

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