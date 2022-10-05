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Кроме того, президент поручил создать унитарное предприятие «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности объектов станции.
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление

5 октября 2022 22:46
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Кроме того, президент поручил создать унитарное предприятие «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности объектов станции.

Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление, пишут "Известия". Соотвутствующий указ опубликован 5 октября.

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил создать унитарное предприятие «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности объектов станции. Кабмину РФ до 2028 года также необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС, выдачи лицензий, аспектов госрегулирования, а также решить другие вопросы.

Ранее 5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запустить АЭС технически возможно, однако российской стороне необходимы гарантии того, что обстрелов по станции со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не будет.

 

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/"Известия"

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