Путин назвал ключевые задачи авиаотрасли

40

Западные санкции поставили под удар сферу авиаперевозок в России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает РБК.



«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — сказал Путин.



Он указал на стратегическое значение авиационной отрасли в стране, которая «стимулирует развитие высокотехнологичной промышленности, дает загрузку и, соответственно, рабочие места во всем комплексе смежных производств». Кроме того, она «играет важнейшую роль» в обеспечении транспортной доступности регионов в такой огромной по территории страны, как Россия. «Задача по наращиванию объемов внутренних перевозок и повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем», — подчеркнул глава государства. Он попросил уделить особое внимание отдаленным и труднодоступным районам.



Путин убежден, что сложившаяся из-за санкций ситуация в авиаотрасли «при всех ее очевидных сложностях» дает России «уникальную возможность» выйти «на принципиально новый уровень развития» и в полном объеме реализовать свой научный, технологический и промышленный потенциал. «А он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен», — считает президент.



Он сообщил, что правительством уже утверждена программа развития авиаотрасли до 2030 года, она должна быть готова к восстановлению услуг.



Фото: Екатерина Кузьмина / РБК