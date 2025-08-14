Промышленный туризм в Самарской области открывает новые горизонты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Промышленный туризм в Самарской области открывает новые горизонты

14 августа 2025 13:44
108
Промышленный туризм в Самарской области открывает новые горизонты

С новыми предложениями в сфере промышленного туризма познакомились представители ведущих туроператорских компаний в рамках информационного тура, организованного министерством туризма Самарской области. Участники посетили две туристические площадки – питомник декоративных растений и производство напитков из жигулевских яблок в Тольятти.

Промышленный туризм – одно из приоритетных направлений работы областного минтура. Совместно с производственными предприятиями и туроператорскими компаниями разрабатываются промышленные экскурсии разной ценовой категории и профильной направленности: туристической, профориентационной или деловой.  На сегодняшний день более 40 предприятий Самарской области принимают гостей и туристов, предприятия региона ежегодно принимают участие в образовательных программах Агентства Стратегических инициатив, а проекты Самарской области по развитию промышленного туризма дважды становились финалистами Всероссийского Акселератора «Открытая промышленность».

Промышленный туризм сегодня не ограничивается посещением фабрик и заводов, он охватывает также агропредприятия, энергетические и транспортные объекты инфраструктуры. Самарская область обладает мощным промышленным и аграрным потенциалом, который может стать основой для развития новых туристических маршрутов.

Так, в рамках информационного тура представители туротрасли посетили  питомник, специализирующийся на производстве хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Общая площадь питомника достигает 97 га, ежегодно в производстве около 700 000 растений, а для выращивания растений используется современное оборудование и сельскохозяйственная техника. Второй точкой посещения стало производство напитков из жигулёвских яблок в Тольятти. Это современное и технологичное предприятие по производству натуральных напитков. В производстве используются только отборные местные яблоки. Групповые экскурсии с дегустацией проводятся при наборе от 10 до 50 человек. В планах собственников открытие сыроварни и гостиницы.

Министерство туризма продолжает знакомить жителей и гостей с новыми промышленными брендами региона.

Фото: Министерство туризма Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список