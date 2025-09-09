Промышленные предприятия Самарской области все чаще прибегают к «бережливым» технологиям

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Промышленные предприятия Самарской области все чаще прибегают к «бережливым» технологиям

9 сентября 2025 16:51
164
Для роста экономических показателей и обеспечения лидирующих позиций на российском рынке.

Промышленные предприятия Самарской области все чаще прибегают к «бережливым» технологиям для роста экономических показателей и обеспечения лидирующих позиций на российском рынке. В структуре участников федеральной программы «Производительность труда» из 210 предприятий региона почти 70% работает в отрасли обрабатывающих производств. 
Федеральная программа «Производительность труда» реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа помогает предприятиям внедрять бережливые технологии для снижения издержек и увеличения выпуска качественной продукции. Участники получают бесплатную консультационную и методическую поддержку от федеральных и региональных экспертов.

Разработанными и эксклюзивными методиками «бережливого производства» уже пользуются такие предприятия региона как АО «Авиаагрегат», ПАО «ОДК Кузнецов», АО «Металлист-Самара», «Завод имени Тарасова», ООО «Завод приборных подшиников», ООО «Тольяттикаучук» и другие.

«Целью вступления в проект нашего предприятия является увеличение производительности труда в условиях жесткого дефицита кадров, с которым столкнулись промышленные предприятия в последнее время. Перед нами стоит задача - освоение новых изделий, и мы готовы к увеличению объемов производства и оказанию помощи со стороны экспертов РЦК», - говорит директор по развитию АО «Металлист-Самара Ярославна Кузнецова.

«Для нас это не просто обучение, а начало новой главы в организации производства. Уверен, знания, полученные по программе проекта, дадут мощный импульс развитию завода», – отмечает руководитель финансово экономического управления «Завода имени Тарасова» Павел Селянко.  

Наращивают темпы участия в федеральной программе и предприятия аграрного сектора Самарской области (13% в структуре участников). Среди них - АО «Сызранский мясокомбинат», ООО «Кухмастер» ООО «Кошелевский посад», ООО «Агрокомплекс «Конезавод Самарский». 9% в структуре участников федеральной программы составляют предприятия торговли, а 8% работает в сферах строительства и транспорта, среди которых муниципальные предприятия Самары - «ТТУ» и «Самарский метрополитен».

«Отраслевая структура участников показывает, что проект востребован в самых разных секторах экономики, от промышленного гиганта до сельхозпредприятия. Это комплексная работа, которая дает реальный эффект для всей экономики региона», - подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. 

Совокупная выручка предприятий Самарской области, принявших участие в федеральной программе «Производительность труда», составляет более 348 млрд рублей, а количество специалистов, обученных современным инструментам эффективности, превышает 3,4 тыс. человек.  С начала 2025 года уменьшают производственные потери в рамках федеральной программы 24 предприятия, из них уже завершили пилотный проект 9 компаний.

Подробнее об условиях участия в программе:
- производительность. рф 
- эффективность. рф

 

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
485
Весь список