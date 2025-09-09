164

Промышленные предприятия Самарской области все чаще прибегают к «бережливым» технологиям для роста экономических показателей и обеспечения лидирующих позиций на российском рынке. В структуре участников федеральной программы «Производительность труда» из 210 предприятий региона почти 70% работает в отрасли обрабатывающих производств.

Федеральная программа «Производительность труда» реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа помогает предприятиям внедрять бережливые технологии для снижения издержек и увеличения выпуска качественной продукции. Участники получают бесплатную консультационную и методическую поддержку от федеральных и региональных экспертов.

Разработанными и эксклюзивными методиками «бережливого производства» уже пользуются такие предприятия региона как АО «Авиаагрегат», ПАО «ОДК Кузнецов», АО «Металлист-Самара», «Завод имени Тарасова», ООО «Завод приборных подшиников», ООО «Тольяттикаучук» и другие.

«Целью вступления в проект нашего предприятия является увеличение производительности труда в условиях жесткого дефицита кадров, с которым столкнулись промышленные предприятия в последнее время. Перед нами стоит задача - освоение новых изделий, и мы готовы к увеличению объемов производства и оказанию помощи со стороны экспертов РЦК», - говорит директор по развитию АО «Металлист-Самара Ярославна Кузнецова.

«Для нас это не просто обучение, а начало новой главы в организации производства. Уверен, знания, полученные по программе проекта, дадут мощный импульс развитию завода», – отмечает руководитель финансово экономического управления «Завода имени Тарасова» Павел Селянко.

Наращивают темпы участия в федеральной программе и предприятия аграрного сектора Самарской области (13% в структуре участников). Среди них - АО «Сызранский мясокомбинат», ООО «Кухмастер» ООО «Кошелевский посад», ООО «Агрокомплекс «Конезавод Самарский». 9% в структуре участников федеральной программы составляют предприятия торговли, а 8% работает в сферах строительства и транспорта, среди которых муниципальные предприятия Самары - «ТТУ» и «Самарский метрополитен».

«Отраслевая структура участников показывает, что проект востребован в самых разных секторах экономики, от промышленного гиганта до сельхозпредприятия. Это комплексная работа, которая дает реальный эффект для всей экономики региона», - подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Совокупная выручка предприятий Самарской области, принявших участие в федеральной программе «Производительность труда», составляет более 348 млрд рублей, а количество специалистов, обученных современным инструментам эффективности, превышает 3,4 тыс. человек. С начала 2025 года уменьшают производственные потери в рамках федеральной программы 24 предприятия, из них уже завершили пилотный проект 9 компаний.

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области