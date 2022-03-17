77

Производством продуктов питания и напитков в Самарской области занимается более 700 организаций. И это без учета фермеров, которых, благодаря реализуемым на территории Самарской области мерам государственной поддержки, с каждым годом становится все больше.

Глава региона Дмитрий Азаров отмечает, что для агропромышленного комплекса крайне важна задача импортозамещения. Устойчивое развитие АПК на территории Самарской области обеспечит продовольственную безопасность региона.

«Складывающаяся ситуация – это не только вызов, но и возможности, – уверен Дмитрий Азаров. – Сегодня стоят задачи по импортозамещению, в том числе и для нашего агропромышленного комплекса».

Благодаря всесторонней поддержке малых форм хозяйствования: фермерского и кооперативного движения со стороны региональных органов власти, а именно по инициативе Главы региона, в прошлом году была разработана новая мера государственной поддержки фермеров «Агростартап-Регион», которая стала дополнительным стимулом развития малых форм хозяйствования. В прошлом году на ее реализацию было направлено более 27 млн. рублей из областного бюджета. Получателями грантов стали 7 фермеров. В текущем году областные средства в размере 30 млн. рублей получили 8 участников конкурса на предоставление гранта.

По итогам 2021 года еще 12 фермерских хозяйств стали получателями грантов одноименного конкурсного отбора «Агростартап», реализуемого уже в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ведет прием заявок. Документы от претендентов на грант принимаются до 5 апреля.

Еще 10 глав крестьянских (фермерских) хозяйств признаны победителями конкурсного отбора по направлению «Семейная ферма», сумма гранта которого достигает 30 млн. рублей. Среди них - Дарья Сакс, член большой и дружной семьи, которая уже несколько лет занимается производством элитных сыров под маркой «Viva-Speranza». Для расширения ассортимента и увеличения объемов производства помимо коров семейному предприятию Сакс-Красненко необходимо было приобрести еще и молочных коз. Именно на эти цели был потрачен грант «Семейная ферма».

Надежда Красненко, владелец сыроварни: «Сложившиеся условия пришли нам на помощь. Санкции стали подспорьем выхода на рынок, они помогают занять освободившиеся зарубежные ниши. Потому что у нас нет конкурентов европейских. Наши сегодняшние покупатели раньше приобретали сыры в Европе, а теперь, оценив качество и вкус нашего продукта, пишут мне, делают заказы и благодарят».

Сыр собственного производства поставляют в сетевые премиальные магазины, кофейни, пекарни, рестораны и напрямую продают частному потребителю предприниматели из Волжского района губернии. Основатель сыроварни Fromage de Vera Вера Лапшинская рассказывает, что проблем со спросом не было никогда. А лучшая реклама - это качественный и вкусный продукт. Производство сыра - также привлекательная локация для туристов. Сюда регулярно приезжают экскурсионные группы.

«В среднем за месяц реализуют около 500 килограммов сыра, а это, ни много ни мало - 5 тонн молока. Кстати, натуральные ингредиенты мы закупаем у местных самарских фермеров. А на выходе получается тот самый прославленный изысканный вкус европейской рецептуры», - делится опытом Вера Лапшинская.

Примером местного производства еще одного востребованного на рынке продукта является предприятие по переработке подсолнечника из Сергиевского района ООО "Ойл-Агро". Здесь производят подсолнечное масло, в том числе рафинированное и дезодорированное, и поставляют готовый продукт в торговые сети Самарской области.

Директор Рафаил Душтуров признается, что предприятие развивается динамично, и санкциями напугать их нельзя. «Мы быстро сориентировались, рентабельность даже выросла. В настоящее время спокойно работаем. Поставляем продукцию как по области, так и в другие регионы и страны. Планы по производству и реализации выполняем, не нарушая никаких графиков – отмечает директор предприятия. Простоя не случится, и люди без подсолнечного масла не останутся. Оно будет в торговых сетях, уверяю на 100 процентов. Обеспечим себя и, если нужно, вывезем на экспорт».

Фото: правительство СО