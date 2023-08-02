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Производство текстильной продукции в России выросло почти на 30%

2 августа 2023 09:35
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Производство текстильной продукции в России выросло почти на 30%

Производство текстильной продукции — комплектов постельного белья, простыней, наволочек, пододеяльников, полотенец — в России в I полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го увеличилось на 28%. Так, было выпущено 59,5 млн единиц такой продукции, в прошлом году — 46, 4 млн. Об этом «Известиям» рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Наибольший рост показало производство комплектов постельного белья. Оно выросло на 32%, до 15,2 млн комплектов. Изготовление простыней увеличилось на 29%, до 8,1 млн, наволочек — на 34%, до 7,2 млн, пододеяльников — на 32%, до 2,4 млн, полотенец — на 21%, до 23 млн.

Как отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, российские производители текстильных товаров активно работают над замещением зарубежных компаний, которые покинули российский рынок.

«Рост обусловлен восстановлением рынка, покупательной способности населения и принятыми на федеральном уровне мерами государственной поддержки. По данным аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» цены на товары текстиля — простыни, пододеяльники и комплекты постельного белья в первом полугодии текущего года относительно прошлого года увеличились на 13%, до 576 рублей», — добавил Юсупов.

Спрос на текстиль в первом полугодии 2023 года также увеличился, розничные продажи выросли на 33% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

В лидерах по покупкам маркированных товаров текстильной промышленности — жители Ивановской области, где на 1 тыс. человек приобрели 2,1 тыс. единиц товара. На втором месте — Московская область (1,4 тыс. товаров на 1 тыс. человек), на третьем — Москва (865 единиц).

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