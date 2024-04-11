Производственно-складской комплекс металлоизделий построят в «Преображенке-2»

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В логистическом парке «Преображенка-2» - новый резидент. Он намерен построить производственно-складской комплекс металлоизделий. С инициатором проекта уже подписано соответствующее соглашение. Площадь будущего комплекса составит 4 тысячи кв. метров. Инициатор проекта намерен вложить в его реализацию более 242 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. В планах резидента – завершить строительство до 2 квартала 2025 года.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства, обозначенные Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Площадки индустриальных и логистических парков региона активно пополняются новыми резидентами. Это говорит о высоком интересе к региону и к условиям, созданным в Самарской области для бизнеса. Мы продолжаем укреплять позиции региона как инвестиционно-активного субъекта страны. Каждому инвестору мы готовы предоставить сопровождение и поддержку на всех этапах», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает четыре площадки. Это индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». Готовится к запуску еще один промпарк – «Самарский». Все площадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме «единого окна» предоставляет инициаторам проектов необходимое сопровождение. Специалисты Агентства помогли инвестору с выбором площадки для реализации его проекта.

Поддержка бизнеса в регионе также осуществляется и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.